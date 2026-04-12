Kar manzarası için 2 bin 77 metreye çıkıyorlar

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Nalbant Geçidi, karla kaplı manzarası ve çam ağaçlarıyla çevrili görüntüsüyle drone kameralarına yansıdı. Bölge, kar manzarasını görmek isteyen ziyaretçiler için popüler bir nokta haline geldi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan ve 2 bin 77 metre rakıma sahip Nalbant Geçidi, karla kaplı görüntüsüyle dron kamerasına yansıdı. Çam ağaçlarıyla çevrili bölgelerle dikkat çeken geçit, beyaz örtüyle birlikte göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Nalbant Geçidi, özellikle kar manzarasını görmek isteyen vatandaşların da uğrak noktası oluyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, geçitte bulunan 'Nalbant Geçidi 2077' tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bölgeyi görmeye gelen Hasan Güngör, "Sivas'ın Sızır Kasabası'nda yaşıyorum. Akdağmadeni Nalbant Geçidi'nde kar görmek amacıyla geldik. Bizim aşağılarda kar eridi fakat buralardaki kar yoğunluğu ilgimizi çekti. Geldik, gördük. Gerçekten de öyle. Kar yoğunluğu fazla. Kar manzaramız çok güzel" dedi.

Nalbant Geçidi'ni yeni keşfettiğini söyleyen Ali Yıldızhan ise, "Soğuğu sert, insanı mert dedikleri yer burası. İki metre kar var burada gördüğünüz gibi. Ben de yeni geldim. Ben de yeni keşfettim burasını. Ama mükemmel bir oksijen ve hava var. Çok güzel, harika" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan istifa çağrılarına cevap

Taraftar kendisine ateş püskürürken verdiği tek cevapla noktayı koydu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Seçimler tamamlandı! Komşuya Kürt cumhurbaşkanı
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti