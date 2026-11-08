Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş'ta yüksek kesimlerde kar 1 metreye ulaştı, Üçevler yolunda temizlik başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olan Üçevler grup köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Muş'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için çalışma başlatıldı. Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolda biriken karları temizlemek için yoğun mesai harcadı. Ekiplerin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken mesaj
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Doğuştan arka yüzgeci olmayan caretta DOA, 541 kilometre yüzüp Lübnan kıyılarına ulaştı

Tek arka yüzgeciyle 541 kilometre yüzdü! Son durağı bakın neresi
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu

Binlerce kişinin gözü önünde oldu! Çarmıha gerilmenin sonu iyi bitmedi
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zengin olmalı, iyi öpüşmeli26

"Bayan Kahkaha" aradığı erkeğin özelliklerini tek tek saydı
Yargıtay, sokak hayvanı besleyen kadına verilen mahkumiyeti onadı! Avukat: Emsal olabilir12

Sokak hayvanı besledi, köpek saldırısı yüzünden mahkum oldu!
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira21

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Transferi için ilk kez konuştu
Meghan Markle'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

Kraliyet ailesini sarsan olay! Meghan'ın babası tutuklandı