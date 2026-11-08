Muş'ta yüksek kesimlerde kar 1 metreye ulaştı, Üçevler yolunda temizlik başladı

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Muş'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için çalışma başlatıldı. Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolda biriken karları temizlemek için yoğun mesai harcadı. Ekiplerin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı