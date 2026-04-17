Muş'ta 5 metrelik karla zorlu mücadele

Muş'ta bahar aylarında etkili olan yoğun kar yağışı, köy ve yayla yollarının ulaşımını olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Muş'ta bahar aylarına rağmen yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl özel idaresi ekipleri, kapanan köy ve yayla yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle merkeze bağlı Sağlık köyü başta olmak üzere birçok köy ve yayla yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen iş makineleriyle yol açma faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Zorlu coğrafya ve kar kalınlığına rağmen ekipler, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları da tek tek ulaşıma açıyor.

Sağlık Köyü Muhtarı Adil Karadağ, "Nisan ayında olmamıza rağmen köyümüzün yolu hala kapalı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri şu an yollarımızı açmak için çalışma yürütüyor. İmkanlarımız olmadığı için il özel idaresinden destek istedik, ekipler de gelerek yol açma çalışmalarına başladı. Köyümüz yeniden ulaşımına kavuşuyor. Nisan ayında yağan karı görüyorsunuz. Yer yer 4-5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor. Ekipler 24 saat boyunca bizim için çalışıyor. Tüm dertlerimizle ve sıkıntılarımızla yakından ilgileniyorlar. Her zaman telefonları bize açık. Bütün sorunlarımızı çözmek için büyük çaba gösteriyorlar" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

Arkadaşları camdan atlayıp kurtulurken, Kerem bu yüzden kaçamamış
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış