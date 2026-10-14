Murat Boz, Ayazağa'daki stüdyoda su baskını nedeniyle yüzlerce çalışanla mahsur kaldı

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İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle birçok noktayı su bastı. Ayazağa'da program çekerken bulunduğu stüdyoyu su basan şarkıcı Murat Boz, o anları görüntüleyerek yardım istedi.

Şarkıcı Murat Boz, Maslak-Ayazağa'daki program yaptığı stüdyonun bulunduğu bölgede su baskını nedeniyle mahsur kaldıklarını açıkladı. Bölgede elektriklerin kesildiğini ve stüdyoları su bastığını belirten Boz, "Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Heryer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı