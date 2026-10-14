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Murat Boz, Ayazağa'daki stüdyoda su baskını nedeniyle yüzlerce çalışanla mahsur kaldı

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Murat Boz, Ayazağa'daki stüdyoda su baskını nedeniyle yüzlerce çalışanla mahsur kaldı
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İstanbul'da etkili olan aşırı yağış birçok noktada su baskınına yol açtı. Ayazağa'da program çektiği stüdyoda su baskınına yakalanan Murat Boz, yüzlerce çalışanla mahsur kaldıklarını, elektriklerin kesildiğini ve yetkililerden acil destek beklediklerini açıkladı.

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle birçok noktayı su bastı. Ayazağa'da program çekerken bulunduğu stüdyoyu su basan şarkıcı Murat Boz, o anları görüntüleyerek yardım istedi.

Şarkıcı Murat Boz, Maslak-Ayazağa'daki program yaptığı stüdyonun bulunduğu bölgede su baskını nedeniyle mahsur kaldıklarını açıkladı. Bölgede elektriklerin kesildiğini ve stüdyoları su bastığını belirten Boz, "Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Heryer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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