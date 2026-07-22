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Muncurlu köy yolu soğuk asfaltla yenilendi

Muncurlu köy yolu soğuk asfaltla yenilendi
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Düzce İl Özel İdaresi, Muncurlu köyünde sathi kaplama çalışmalarını tamamlayarak yolu daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Kırsal ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Muncurlu köyünde sathi kaplama çalışmalarını tamamlayarak yolu daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Muncurlu Köyü'nde yürütülen sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışmalarla köy yolu yenilenerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması hedeflendi. Yolun hizmete açılmasıyla birlikte hem sürüş konforunun artırılması hem de ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amaçlandı.

Düzce İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelindeki köy yollarında bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, kırsal ulaşım ağını daha modern ve güvenli hale getirmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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