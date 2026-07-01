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Hindistan'da muson yağışları hayatı felç etti

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Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan muson yağışları cadde ve sokakları göle çevirdi, tren ve metro hatları kapatıldı. Son 24 saatte metrekareye 100 milimetre yağış düştü.

Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağışları cadde ve sokakları göle çevirirken, tren ve metro hatları kapatıldı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai'de etkili olan muson yağışları hayatı felç etti. Son 24 saatte metrekareye 100 milimetre yağış düştü. Cadde ve sokaklar göle dönerken, tren ve metro hatları kapatıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kentteki bazı alt geçitlerde su yüksekliği yaklaşık 2 metreyi buldu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), yağışların gün boyu etkisini sürdüreceğini belirterek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısında bulundu. - MUMBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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