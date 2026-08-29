Haberler

Muğla İçin Fırtına Uyarısı: 8 İlçe Dikkatli Olmalı

Muğla İçin Fırtına Uyarısı: 8 İlçe Dikkatli Olmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın iç kesimlerinde (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) beklendiğini açıkladı. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 29 Temmuz (Bugün) Muğla'nın iç kesimleri dahil 8 ilçe için fırtına uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre: yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Muğla'nın iç kesimlerinde (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Trump duyurdu! ABD ile Venezuela arasında tarihi petrol anlaşması

Trump duyurdu! 2 ülke arasında tarihin en büyük petrol anlaşması
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?
Nijer'in başkentinde silah ve patlama sesleri! Askeri araçlar sokaklara indi

Tanklar sokaklara indi! Ülkenin başkenti karıştı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi

Aziz başkana yapılan tezahüratı gören herkesin aklına Ali Koç geldi