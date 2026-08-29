Muğla İçin Fırtına Uyarısı: 8 İlçe Dikkatli Olmalı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın iç kesimlerinde (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) beklendiğini açıkladı. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 29 Temmuz (Bugün) Muğla'nın iç kesimleri dahil 8 ilçe için fırtına uyarısı yaptı.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre: yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Muğla'nın iç kesimlerinde (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.