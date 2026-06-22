Muğla için orman yangını risk uyarısı yapıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için orman yangını riskine karşı meteorolojik uyarı yayımladı.

Açıklamada, 22-23 Haziran 2026 tarihleri arasında bölgede sıcak ve kuru havanın etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 32-38 derece, nem oranının ise yüzde 20-30 seviyelerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. Bu hava şartlarının orman yangını riskini artırabileceği ifade edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı