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Muğla için orman yangını risk uyarısı yapıldı

Muğla için orman yangını risk uyarısı yapıldı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresinde 22-23 Haziran'da sıcak ve kuru hava nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu. Sıcaklıkların 32-38 derece, nemin ise yüzde 20-30 olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için orman yangını riskine karşı meteorolojik uyarı yayımladı.

Açıklamada, 22-23 Haziran 2026 tarihleri arasında bölgede sıcak ve kuru havanın etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 32-38 derece, nem oranının ise yüzde 20-30 seviyelerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. Bu hava şartlarının orman yangını riskini artırabileceği ifade edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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