Haberler

Çamkese böceği ile mücadele devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman sağlığını tehdit eden çam kese böceği ile biyolojik ve mekanik yöntemlerle mücadele ediyor. 'Terminatör böcek' olarak bilinen Calosoma sycophanta doğaya salınarak zararlının popülasyonu kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman sağlığını tehdit eden zararlılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle son yıllarda yayılım göstererek kızılçam başta olmak üzere birçok çam türü üzerinde tahribata yol açan Çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa) ile mücadele kapsamında hem mekanik hem de biyolojik yöntemler sahada etkin şekilde uygulanıyor.

Bu çerçevede yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, doğanın dengesini koruyarak zararlı popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla 'Terminatör böcek' olarak bilinen Calosoma sycophanta doğaya salındı. Çam kese böceğinin larvalarıyla beslenerek doğal bir kontrol mekanizması oluşturan bu tür, kimyasal mücadeleye alternatif çevre dostu bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Uygulama, Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Ula Şefliği, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine Şefliği ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Göcek Şefliği sorumluluk sahalarında gerçekleştirildi. Uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, zararlının yoğun olarak görüldüğü alanlar belirlenerek biyolojik mücadele unsurları bu bölgelere bırakıldı.

Yetkililer, biyolojik mücadelenin yalnızca zararlı popülasyonunu azaltmakla kalmayıp aynı zamanda ekosistemin doğal dengesini koruma açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Muğla orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çam kese böceği ile mücadelenin belirli bir takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, sahada yapılan gözlem ve değerlendirmeler sonucunda gerekli görülen alanlarda bu mücadele çalışmalarının artırılacağını ifade etti. Ayrıca vatandaşların da özellikle çam kese böceğinin insan ve hayvan sağlığı açısından oluşturabileceği risklere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yürütülen bu çalışmalarla birlikte, orman varlığının korunması, ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve gelecek nesillere daha dirençli ekosistemlerin bırakılması hedefleniyor. Bölge genelinde sürdürülen entegre mücadele faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam etmesi planlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

