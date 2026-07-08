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Bolu'da yangın söndürme helikopterleri için su havuzları yapılıyor

Bolu'da yangın söndürme helikopterleri için su havuzları yapılıyor
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman yangınlarına havadan müdahaleyi hızlandırmak için 800 ton kapasiteli iki su havuzu inşa ediliyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde muhtemel orman yangınlarına karşı havadan müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Vakıf Aktaş ve Hüsamettin Dere mevkilerinde 2 adet 800 ton kapasiteli su havuzu inşa ediliyor.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı havadan müdahale süresini azaltmak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgeye 2 adet su havuzu kazandırıyor.

Toplam 2 dönümlük alanı kapsayan proje doğrultusunda, stratejik öneme sahip noktalara yerleştirilen her biri 800 ton su kapasitesine sahip havuzlar, muhtemel yangın durumlarında bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterlerinin su ikmalini hızlı şekilde yapabilmesine imkan tanıyacak. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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