Haberler

Tatilcilere ormancılardan 'Yangın' uyarısı

Tatilcilere ormancılardan 'Yangın' uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde bayram tatili öncesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. Ekipler, tatilcilere broşür dağıtarak yangın riskine karşı uyarılarda bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşan bayram tatili öncesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile Milas Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, bölgeye gelen tatilcilere yönelik uyarılarda bulunularak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıklar ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çeken ekipler, sürücüler ve vatandaşlarla birebir görüşerek alınması gereken önlemleri içeren broşürler dağıtıldı.

Yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen uygulamada vatandaşlara, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden yetkililere bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, Muğla'nın sahip olduğu geniş orman varlığının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, özellikle bayram tatili boyunca bölgede yoğun araç ve insan hareketliliği yaşanacağına dikkat çekti. Yapılan açıklamada, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği vurgulanırken, vatandaşlardan daha duyarlı ve dikkatli olmaları istendi.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarının önlenmesinde bilinçlendirme çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade ederek benzer faaliyetlerin yaz sezonu boyunca devam edeceğini kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne sürprizle başladı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor