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Mezarların üzerine çıkıp otlanan yaban domuzu görüntülendi

Mezarların üzerine çıkıp otlanan yaban domuzu görüntülendi
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Karabük'teki 5000 Evler Mezarlığı'nda otlayan yaban domuzu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te mezarlık alanında otlayan yaban domuzu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 5000 Evler Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta bulunan vatandaşlar, mezarların üzerinde dolaşarak otlayan yaban domuzunu fark etti. Bir süre mezarlık alanında yiyecek arayan ve otlayan yaban domuzu, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde domuzun mezarların arasında ve üzerlerinde dolaşarak otladığı görülüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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