Haberler

Meteorolojiye göre Aydın'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojiye göre Aydın'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da bugünden itibaren hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların aralıklarla yerel etkili olacağı kentte sıcaklık gündüz 25, gece 15 derece civarında seyredecek, vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Aydın'da bugünden itibaren hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın haftayı yağışlı geçirecek. Yağışların aralıklarla yerel olarak etkili olması beklenirken, yağışlar hafta boyu devam edecek. Aydın'da havanın bugün, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise gündüz 25, gece saatlerinde ise 15 derece civarında olması bekleniyor. Beklenen yağışlı hava ile birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği de belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak

Dünyanın gözü iki dudağının arasında olacak! Bugün göreve başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Italiano: Perşembe günü oynayamayacağını düşünüyorum

Beşiktaş'ta 3 puan sevinci kursakta kaldı
Husilerin Riyad'daki havalimanı saldırısında can kaybı 13'e yükseldi

Husilerin havalimanı saldırısında bilanço ağırlaşıyor!
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara'nın vazgeçilmezleri satışta: Fiyatlar servet değerine ulaştı
1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

Kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu
'Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek' iddiası

AK Parti'ye geçecek 'sıradaki büyükşehir' belli oldu
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı