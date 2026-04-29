Meteorolojiden Afyonkarahisar ile bölgesi için serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar ve bölgesinin 1 Mayıs tarihi itibariyle serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendigi kaydedildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizde yani Afyonkarahisar, Denizli, Uşak'da 1 Mayıs Cuma gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Halen mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don hadiselerinin görülmesi beklenmektedir.

Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yağmur yüksek kesimler ile karayolu geçitlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle gece ve sabah saatlerindeki düşük sıcaklıklar nedeniyle iç ve yüksek kesimlerde yerel zirai don riski bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı