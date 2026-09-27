Haberler

Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da sağanak başladı, yollar göle döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da sağanak başladı, yollar göle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yollar göle dönerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı; yanında şemsiye taşıyan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu.

İstanbul'sa sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bazı bölgelerde yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise yanında taşıdığı şemsiye sayesinde ıslanmaktan kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Alzheimer ve Parkinson'la mücadele eden 82 yaşındaki ressam, portakal kabuklarını sanata dönüştürüyor

Alzheimer onu durduramadı! Portakal kabuklarıyla tablo yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi, olanlar oldu

Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi ve...
Uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı: Çek çek at, baron de

Cezaevine götürülürken böyle seslendi: Çek çek baron de
Üniversitede 'tecavüz' iddiası Hindistan'ı karıştırdı! Dükkanları yağmaladılar, uçağın üzerine çıktılar

"Tecavüz" iddiası üniversiteyi karıştırdı! Protestolar alevleniyor
Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi

Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi
Sahte senetten 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı, aynı senedin fotokopisiyle yeniden icraya verdi! 3,27 milyon dolar istendi

Sahte senetten ceza aldı, fotokopisini yine icraya koydu
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti

Suç örgütü liderinin ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren karar! Tavandaki boya kabarması gizli ayıp sayıldı, araç değiştirilecek

Tavandaki o kusur yetti! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek