Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da sağanak başladı, yollar göle döndü

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İstanbul'sa sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bazı bölgelerde yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise yanında taşıdığı şemsiye sayesinde ıslanmaktan kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı