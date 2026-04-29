Meteoroloji uyardı: Aydın'a sağanak yağış geliyor, serin hava kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi için dikkat çeken hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Yetkililer, halen mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak 10 ila 12 derece düşeceğini bildirdi. Soğuk havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, bin 500 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların güncel tahminler ve erken uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre, Aydın'da hava sıcaklığının 1 Mayıs Cuma günü 23 dereceye kadar çıkacağı, 3 Mayıs Pazar günü ise en yüksek 16 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın 4 Mayıs Pazartesi sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı