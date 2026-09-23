Meteoroloji, Samsun’da 17 ilçe için sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı

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Samsun'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun ve çevreleri için 'yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulundu. Uyarıda, "Samsun çevrelerinde öğleden sonra başlayacak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatleri ile birlikte il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış beklenirken, MGM Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nden de meteorolojik uyarı yapıldı. Samsun il genelini kapsayacak şekilde 17 ilçe için sarı kod (az tehlikeli) uyarısı yapıldı. Samsun Valiliği de bu uyarıları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı