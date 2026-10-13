Meteoroloji, Marmaris-Kaş arası denizlerde 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısı verdi

Meteoroloji, Marmaris-Kaş arası denizlerde 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Marmaris-Kaş arasındaki denizlerde sabah saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Marmaris-Kaş arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmaris-Kaş arasında doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.