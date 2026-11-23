Meteoroloji Kayseri'de salı öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri çevresinde beklenen sağanak yağışların salı günü öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağını bildirdi. Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak yağışların, Salı günü öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı