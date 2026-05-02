Meteoroloji, Eskişehir için karla karışık yağmur uyarısında bulundu

Eskişehir'in yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yağmurlu olacağı yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenilmeyen Eskişehir'de rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığı 13 derece ile Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığının 6 derece ile Han ilçesi olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 10 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

