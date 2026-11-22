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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Çok bulutlu ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı bulutlu 25

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. 16

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15

Kaynak: İhlas Haber Ajansı