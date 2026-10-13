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Meteoroloji, Denizli'de 14 Ekim'de kuvvetli sağanak ve sel riskine karşı uyardı

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Meteoroloji, Denizli'de 14 Ekim'de kuvvetli sağanak ve sel riskine karşı uyardı
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Meteoroloji, Denizli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların 14 Ekim Çarşamba 06.00-18.00 arasında etkili olması beklenirken Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Denizli için kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Denizli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların 14 Ekim Çarşamba günü saat 06.00 ile 18.00 arasında etkili olması beklendiği ifade edildi. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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