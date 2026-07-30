Haberler

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını risk uyarısı

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını risk uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresinde etkili olması beklenen sıcak, kuru ve rüzgârlı hava nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresinde etkili olması beklenen sıcak, kuru ve rüzgarlı hava nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklıklarının 35 ila 41 derece arasında seyretmesi beklenirken, en düşük nem oranının yüzde 10 ila 20 seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla, yer yer kısa süreli hamlelerle 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sıcak, kuru ve kuvvetli rüzgarın orman yangınlarının çıkış ve yayılma riskini artırabileceğine dikkat çekilerek, "Beklenen sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada

Sokakta buldu, gönlünce harcadı! Soğukkanlılığı pes dedirtti
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş

Yanındaki kadının kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız
Başkanın 'Gelmeyin' paylaşımı tartışma sebebi oldu

Belediye başkanından ortalığı karıştıracak paylaşım: Gelmeyin
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!