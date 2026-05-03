Meteoroloji'den Malatya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya için kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bu akşam saat 17.00 ile 24.00 arasında kuvvetli sağanak ve dolu beklendiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. - MALATYA

