Erzincan ve Bölge Genelinde Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Erzincan kent merkezi ile Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde de gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Erzincan'da sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, kent merkezinde bugün için en yüksek sıcaklığın 27 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı