Haberler

Erzincan ve Bölge Genelinde Sağanak Yağış Uyarısı

Erzincan ve Bölge Genelinde Sağanak Yağış Uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Erzincan merkez ve birçok ilçede etkili olması beklenen yağışların yanı sıra sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, en yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Erzincan kent merkezi ile Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde de gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Erzincan'da sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, kent merkezinde bugün için en yüksek sıcaklığın 27 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil
Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...

Talisca'dan olay paylaşım: İnsanlar kullanılıp...
İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

Kaydırağı ateşe verdiler! Savunmaları daha skandal
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

Tarihinin en derin krizini yaşayan otomotiv devinden skandal hamle