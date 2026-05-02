Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden Kars ve çevresine sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması beklenen yağışlı hava sistemi için kritik uyarı geldi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre başta Kars olmak üzere bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yer yer etkisini artırması beklenen sağanak yağışların, günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ağrı ve Kars çevrelerinde ise aralıklarla devam edecek yağışların bazı noktalarda kısa süreli ama kuvvetli olması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle ani bastıran yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu durum, yağışlarla birlikte serin ancak olağan bir ilkbahar havasının yaşanacağı anlamına geliyor. Gece ve gündüz sıcaklık farklarının ise hissedilir düzeyde olabileceği belirtiliyor.

Rüzgarın Kars ve Ağrı çevrelerinde güneyli yönlerden, Iğdır'da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış anlarında rüzgarın etkisini artırarak görüş mesafesinde düşüşe ve yer yer olumsuzluklara yol açabileceği ifade ediliyor.

Meteoroloji, özellikle yüksek kesimlerdeki kar örtüsüne dikkat çekerek çığ riskinin sürdüğünü vurguladı. Dik ve eğimli yamaçlarda biriken kar kütlelerinin, yağış ve sıcaklık değişimlerinin etkisiyle yerinden kopabileceği belirtiliyor. Bu nedenle dağlık alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı