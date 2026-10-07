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Mersin Silifke'de orman emvali taşıyan araçlar denetlendi, usulsüzlük çıkmadı

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Mersin Silifke'de orman emvali taşıyan araçlar denetlendi, usulsüzlük çıkmadı
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen orman emvali taşıyan araçlara yol kontrolü yaptı. Denetimlerde belgeler ve mesaha incelendi; şüpheli araçlarda önleme araması yapıldı, usulsüzlük bulunmadı.

Mersin'de ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve orman suçlarıyla etkin mücadele amacıyla denetimler sürdürülüyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen orman emvali taşıyan araçlara yönelik yol kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların sevk pusulası, nakliye belgeleri, taşınan emval ve mesaha kontrolleri titizlikle yapıldı.

Yağışlı havaya rağmen sürdürülen uygulamalarda, şüpheli araçlara yönelik önleme aramaları da gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

Ormanların korunması, orman suçlarının önlenmesi ve bu suçlarla etkin mücadele amacıyla farklı noktalarda gerçekleştirilen yol kontrolü ve önleme aramalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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