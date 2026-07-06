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Mersin'de yangın ekibinin çalışmaları yerinde incelendi

Mersin'de yangın ekibinin çalışmaları yerinde incelendi
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Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar ilçesinde helikopter ekibi ve yangınla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplere başarılar diledi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar ilçesinde görev yapan helikopter ekibi ile orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kızıl, Gülnar ilçesinde görev yapan helikopter ekibi ile orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kızıl, yangın sezonunda görev yapan ekiplerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kızıl, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan ekiplere çalışmalarında başarılar diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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