Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Erdemli'de gastronomi şöleninde vatandaşlara bin fıstıkçamı fidanı dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de gastronomi şöleninde vatandaşlara bin fıstıkçamı fidanı dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Karayakup 3. Gastronomi Şöleni'nde vatandaşlara bin fıstıkçamı fidanı dağıtıldı. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'nün etkinliğiyle doğa sevgisinin geliştirilmesi ve çevre bilincinin artırılması amaçlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Karayakup 3. Gastronomi Şöleninde vatandaşlara bin adet fıstıkçamı fidanı dağıtıldı.

Erdemli Karayakup 3. Gastronomi Şöleni kapsamında Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, vatandaşlarda doğa sevgisinin geliştirilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Festival alanında dağıtılan bin fıstıkçamı fidanı vatandaşlardan ilgi gördü. Etkinlikle ağaçlandırma çalışmalarının önemi ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Yetkililer, vatandaşlarla buluşturulan her fidanın geleceğe bırakılan yeşil bir miras olduğunu belirterek, doğa sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a duygusal anma: Seni hep özlemle anacağım

Emel Sayın'ın özlemi dinmedi! Arkadaşını böyle andı
Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı

Başkentte polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Olay iddia! ABD, 7 Kasım'da İran'a nükleer saldırı düzenleyecek

Netanyahu bastırıyor, Trump karar verecek! Gerçekleşirse vay halimize
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler

9 gol yedi, maç sonu söyledikleri daha çok konuşuldu