Mersin Erdemli'de gastronomi şöleninde vatandaşlara bin fıstıkçamı fidanı dağıtıldı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Karayakup 3. Gastronomi Şöleninde vatandaşlara bin adet fıstıkçamı fidanı dağıtıldı.

Erdemli Karayakup 3. Gastronomi Şöleni kapsamında Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, vatandaşlarda doğa sevgisinin geliştirilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Festival alanında dağıtılan bin fıstıkçamı fidanı vatandaşlardan ilgi gördü. Etkinlikle ağaçlandırma çalışmalarının önemi ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Yetkililer, vatandaşlarla buluşturulan her fidanın geleceğe bırakılan yeşil bir miras olduğunu belirterek, doğa sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı