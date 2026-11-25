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Mersin'de polis ekipleri, çocuklar, öğretmenler ve şehit yakınlarının katılımıyla şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Çocuklar, öğretmenler, şehit yakınları ve polis memurlarının katıldığı etkinlikte, 'Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes' sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak ve milli değerleri hatırlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte dikilen fidanlar, şehitlere adandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı