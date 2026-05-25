Karganın yılan avı kameraya yansıdı

Mersin'de cadde üzerine karganın yılanı avlayarak uğraşması kameraya yansıdı.

Olay, Mezitli ilçesi Eskiköy Caddesi'nde yaşandı. Kaldırım kenarındaki çalılıklarda ilerleyen yılanı fark eden karga yılanı avlayarak onla uğraşmaya başladı. Yılanın yanına inen karga, avını yakaladıktan sonra birkaç metre yükselip yere bıraktı. Aynı hareketi defalarca tekrarlayan karganın saldırıları sonrası yılanın sersemlediği görüldü. Bir süre sonra karganın yılanı alarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı