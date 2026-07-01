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2 metrelik yılanların dansını kedi izledi

2 metrelik yılanların dansını kedi izledi
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kenarında 2 metreyi aşan iki siyah yılanın dans edercesine hareketleri cep telefonuyla kaydedildi. Bir kedinin uzun süre yılanları izlemesi dikkat çekti. Zehirsiz oldukları öğrenilen yılanların tarım alanlarına faydalı olduğu belirtildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uzunlukları 2 metreyi aşan yılanların dans edercesine hareketleri kameraya yansıdı. O anları bir kedinin izlemesi ise dikkat çekti.

Yurt genelinde havaların ısınmasıyla birlikte hemen hemen her ilde olduğu gibi Mersin'de de yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kırsal alanlarda ortaya çıkan siyah yılanlar dikkat çekti. Erdemli ilçesi Karayakup köyünde yol kenarında uzunlukları 2 metreyi geçen 2 siyah yılanın birbirine dolanarak dans edercesine yaptıkları hareketler de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde duvar üzerinde bulunan kedinin uzun süre yılanları izlemesi de yer aldı.

Siyah yılanların genellikle zehirsiz ve tarım alanlarına faydalı hayvanlar olarak bilindiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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