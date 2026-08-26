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Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Mersin'de narenciye ve meyve bahçelerinde zarara neden olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları Vali Atilla Toros başkanlığında değerlendirildi. Toplantıda, kurumlar arası iş birliği, tuzaklama ve popülasyon takibi, kültürel ve teknik önlemler, saha denetimleri ile üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları ele alındı. Tarımsal verim ve kalitenin korunması için mücadelenin ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceği belirtildi.

Mersin'de narenciye ve meyve bahçelerinde zarara neden olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen 'Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Toplantısı'na Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İl Müdür Yardımcısı Serdal Perişan, ilgili kurumların temsilcileri ile teknik personel katıldı.

Toplantıda, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı. Narenciye ve meyve bahçelerinde yürütülen tuzaklama ve popülasyon takibi, zararlıya karşı uygulanan kültürel ve teknik önlemler, saha denetimleri ile üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları değerlendirildi.

Kentte tarımsal üretimde verim ve kalitenin korunması amacıyla Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelenin ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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