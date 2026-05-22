Batman'da 3 metre yüksekliğindeki kar mağaraları hayran bırakıyor

Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı eteklerinde eriyen karların oluşturduğu doğal kar tünelleri ve mağaraları, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2973 rakımıyla Güneydoğu'nun çatısı olarak bilinen Mereto Dağı eteklerinde oluşan doğal kar tünelleri ve kar mağaraları, doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.

Kış aylarında zirvelerde biriken ve yer yer kalınlığı 10 metreyi aşan karların havaların ısınmasıyla erimeye başlaması ile birlikte 2-3 metre yüksekliğinde kar mağaraları kimi noktalarda 50 metreye ulaşan kar tünelleri oluştu. Mereto zirvesine en yakın köy konumunda olan Kayadibi köyündeki (Purşeng) bu doğal güzellikler bölgede adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Vadilerden akan kar suları, metrelerce kalınlıktaki kar kütlelerini içten içe eriterek doğal tüneller ve kimi noktalarda kar mağaraları oluşturdu. Bazı bölgelerde ise kar tabakasını delerek yüzeye çıkan suların oluşturduğu küçük şelaleler görenleri hayran bırakıyor. Gürül gürül akan sular ile beyaz kar örtüsünün oluşturduğu eşsiz görüntü, bölgeyi ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor. Doğa yürüyüşü yapan gruplar, fotoğraf tutkunları ve maceraseverler bu doğal güzellikleri yakından görmek için bölgeye akın ediyor. Özellikle vadiler boyunca oluşan kar tünelleri ve yüksek kesimlerden süzülen şelaleler, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar, Mereto'nun her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını belirterek ortaya çıkan manzaranın büyüleyici olduğunu ifade etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
