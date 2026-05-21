Bolu'da tam kapasiteye ulaşan barajda kontrollü su tahliyesi

Bolu Mengen'deki Köprübaşı Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması üzerine DSİ tarafından kontrollü su tahliyesi başlatıldı. Kaymakamlık, vatandaşları dere yataklarında dikkatli olmaya çağırdı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Köprübaşı Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının ardından kontrollü su tahliyesine başlandı.

Mengen ilçesinde etkili olan yağışların ardından Köprübaşı Barajı'nda su seviyesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bunun üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hazırlanan işletme planı kapsamında barajdan kontrollü su tahliyesine başlandı. Mengen Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "DSİ yetkililerince yapılan planlama doğrultusunda, Köprübaşı Barajı'nda su seviyesinin güvenli işletme sınırlarında tutulabilmesi amacıyla kontrollü su tahliyesi çalışmalarına devam edilmektedir. Daha önce saniyede 40-45 metreküp debide kontrollü su bırakımı gerçekleştirilen barajda, bugün de dolu savaktan saniyede 25 mekreküp saniye debide su kontrollü olarak bırakılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Mengen Kaymakamlığı, su tahliyesinin kontrollü biçimde yürütüldüğünü vurgulayarak özellikle dere yatakları ile su kenarlarında bulunan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. - BOLU

