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Elazığ'da kedinin menemen ziyafeti

Elazığ'da kedinin menemen ziyafeti
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Elazığ-Pertek feribot iskelesinde piknik yapan Ayaz Ziya Kaya, yanına gelen bir kediye menemen ikram etti. Kedinin iştahla yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ-Pertek Feribot İskelesi'nde piknik yapan vatandaş yanına gelen kesiye menemen ikram etti.

Elazığ-Pertek feribot iskelesinde menemen yiyen kedi, vatandaşları gülümsetti. İskele kenarında piknik yapan Ayaz Ziya Kaya'nın masasına bir kedi yanaştı. Aç olan kediyi fark eden vatandaş yediği menemeni kediye ikram etti. Kedinin rahat tavırları ve iştahla yemek yemesi, piknik alanındakilerin ilgisini çekti.

Renkli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede izleyenlerin yüzünü güldürdü. Piknik keyfine ortak olan kedinin menemen ziyafeti, feribot iskelesinde eğlenceli görüntüler oluşturdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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