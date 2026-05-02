Mayısta kış geri döndü

Karabük, Mayıs ayına kar yağışıyla girerken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış kış mevsimini adeta geri getirdi.

Kentin yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Karabük genelinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 2 bin rakıma sahip Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, bahar ayında nadir görülen manzaralara sahne oldu. Kayak merkezi ve çevresindeki ormanlık alanlar karla kaplanarak kış görüntüsünü yeniden yaşattı.

Kar yağışının ardından Keltepe'de pistler ve tesis çevresi beyaza bürünürken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar bu sürpriz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bahar ayında yağan kar, hem şaşkınlık hem de hayranlık oluşturdu.

Meteorolojiden uyarı gelmişti

Meteoroloji yetkilileri tarafından daha önce yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceği belirtilmişti. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede etkili olan soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. - KARABÜK

