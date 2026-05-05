Mayısta kar sürprizi: Refahiye'de köyler beyaza büründü

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde yağmur, Refahiye ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde aralıklı yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürdü. Mayıs ayında bahar havasının beklendiği bölgede, Refahiye'ye bağlı köyler yağan karla beyaza büründü.

Kar yağışı ve sis nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Refahiye'nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, bahar beklerken güne karla uyandıklarını ifade etti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Yetkililer, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
