Mayıs'ta kar sürprizi: Doğa beyaza büründü

Karabük'te hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bahar ortasında yağan kar, özellikle Safranbolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kış manzaralarını aratmadı.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Safranbolu ilçesine bağlı 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkisinde lapa lapa yağan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Karla kaplanan çam ormanları ise dron ile havadan görüntülenerek eşsiz manzaralar oluşturdu.

Mayıs ayının başında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, sisle birlikte etkili olan yağışın oluşturduğu manzarayı görmek için yüksek kesimlere akın etti. Bazı vatandaşlar araçlarıyla geldikleri bölgede ateş yakarak mangal yaparken, kaval çalan bir vatandaşın kar yağışı eşliğindeki dinletisi renkli görüntülere sahne oldu.

Kar yağışının keyfini çıkaran vatandaşlar, bahar ayında böyle bir manzarayla karşılaşmanın hem şaşkınlığını hem de mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kent merkezinde ise yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı