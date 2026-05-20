Dereden çıkan atıklar pes dedirtti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek ve yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın riskine karşı önlem almak amacıyla il genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde kapsamlı bir dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmaları sırasında dere yatağından koltuk, halı, bebek bezi ve cam şişe gibi çok sayıda evsel atık çıkarıldı. Atılan çöplerin hem su akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığını hem de ciddi bir çevre kirliliğine yol açtığını belirten yetkililer, özellikle yağışlı dönemlerde dere yataklarının temiz tutulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. MASKİ yetkilileri, vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı ve hassas olmaya davet etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

