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MASKİ'den merkezde dev kanal temizliği

MASKİ'den merkezde dev kanal temizliği
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki 5 km'lik sulama kanalında çevre kirliliği, kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek için temizlik çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini kapsayan 5 kilometrelik sulama kanalında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların Kuşlubahçe kısmı tamamlanırken, Barbaros, Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerinden geçen kanalda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla çevre kirliliği, kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kanal yatağında zamanla biriken yabancı otlar, rüsubat ve çeşitli atıklar temizleniyor. Özellikle yaz aylarında ciddi bir sorun haline gelen kötü koku ve sinek oluşumunu engellemeyi amaçlayan çalışma, aynı zamanda kanal içerisindeki su akışının daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde ilerlemesini de sağlayacak.

"Düzenli olarak gerçekleştiriyoruz"

Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, temizlik çalışmalarının belirli periyotlarla devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimiz sınırlarında yer alan 5 kilometrelik sulama kanalında temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Kanal içinde biriken ot ve atıkları temizleyerek hem çevre kirliliğinin ve kötü kokunun önüne geçmeyi hem de haşere oluşumunu azaltmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve konforlu bir çevrede yaşaması için sahadayız. Çalışmalarımızın bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum."

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere, kanal ve su yollarında bakım ve temizlik çalışmalarının belirlenen program dahilinde kesintisiz süreceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Yıldırım:

yine para harcıyoruz ?? vallahi ne kanal temizliğine para ne birçok şeye para nasıl oluyor da hiçbir şey düzelmek bilmiyor memleket ?? bu kadar bütçe harcayıp böyle sonuçlar alıyorsak sorun ne de onu merak ettim ya ?? vergi parasıyla oluyor tüm bunlar

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Haber YorumlarıÖzden Umdu:

iyi güzel ama bunların ne zaman bitmesi lazım bunlar hep söz söz de işin uygulanması farklı oluyor genç arkadaş olarak biz bu işler tamamlanır mı diye düşüntüyorum çünkü okuduğumuz alan da çevre mühendisliği ve bu tür projeler hayal kırıcı oluyor sürüyorsa iyi ama

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Haber YorumlarıNihat Berkay Esen:

zamanın değişmesiyle insanlar da değişiyor artık kimse kanalın temiz olmasını önemsemiyor gibi geliyor bana ama bu tür çalışmalar çok önemli çünkü çevrenin korunması demek geleceğin korunması demek daha önceki nesiller bunlara çok daha dikkat ederdi şu gençlerin çoğu umurunda bile değil

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