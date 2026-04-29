Mardin'de Sağanak Yağış ve Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Mardin'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı.

Mardin'de meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kent genelinde kısa süre etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yağış sonrası debisi yükselen dereler taşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gök gürültülü sağanak öncesinde oluşan şimşekler ise adeta görsel şölen sundu. Kentin yüksek noktalarından görülen yıldırım ve şimşekler, Mardin merkezden görüntülendi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı