Mardin'de kuyuda görülen yılan doğaya bırakıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuda görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Fırat Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyuya düşen yılanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan titiz çalışma sonucu yılan bulunduğu yerden güvenli şekilde yakalandı. Kontrol altına alınan yılan, yerleşim alanından uzak bir noktaya götürülerek doğal yaşamına salındı.

Ekiplerin müdahalesiyle olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı