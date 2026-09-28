Malatya Darende'de yılanlar mahalle ve çarşıda paniğe neden oldu

Malatya Darende'de yılanlar mahalle ve çarşıda paniğe neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesinde Heyiketeği Mahallesi ile çarşı merkezinde görülen yılanlar paniğe neden oldu. İlçede son dönemde artan yılan vakalarının bu yıl etkili olan yoğun yağışlardan kaynaklandığı değerlendirilirken, vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde Heyiketeği Mahallesi ile çarşı merkezinin farklı noktalarında görülen yılanlar paniğe neden oldu.
İlçede son dönemde yılan vakalarının belirgin şekilde artması dikkat çekerken, durumun, bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Çarşı ve mahalle aralarında yılanlarla karşılaşan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı