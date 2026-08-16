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Arapgir'de nesli tehlikedeki yaban keçileri sürüsü görüntülendi

Arapgir'de nesli tehlikedeki yaban keçileri sürüsü görüntülendi
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Malatya’nın Arapgir ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiindeki barajda amatör balıkçılık yapan Akın Bilal Akkoç, dağlık alanda sürü halinde yaban keçilerini fark etti. Akkoç, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre dağ yamacında otlayan keçiler, daha sonra yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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