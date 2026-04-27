Malatya'da baharın müjdecisi leylekler yuvalarına dönüyor

Malatya'da havaların ısınmasıyla birlikte leylekler yeniden görülmeye başlandı. Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar ve Boran mahallelerini uzun yıllardır mesken tutan leylekler bu yıl da yuvalarına dönerek yerleşti.

Malatya'da kış mevsiminin sert geçmesinin ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte kent genelinde leylek hareketliliği başladı. Şehrin birçok noktasında gözlemlenen leyleklerden bazıları her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı bölgelere gelerek yuvalarına yerleşti. Hasırcılar Mahallesi sakinlerinden Davut Gül ile Mehmet Böğürcek, leyleklerle adeta komşu olduklarını belirterek bölgede çok sayıda leylek yuvasının bulunduğunu ifade etti.

Mahalle sakinleri her yıl aynı noktalara gelen leyleklere alıştıklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı