Haberler

Malatya'da baharın müjdecisi leylekler yuvalarına dönüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da havaların ısınmasıyla birlikte leylekler yeniden görülmeye başlandı.

Malatya'da havaların ısınmasıyla birlikte leylekler yeniden görülmeye başlandı. Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar ve Boran mahallelerini uzun yıllardır mesken tutan leylekler bu yıl da yuvalarına dönerek yerleşti.

Malatya'da kış mevsiminin sert geçmesinin ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte kent genelinde leylek hareketliliği başladı. Şehrin birçok noktasında gözlemlenen leyleklerden bazıları her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı bölgelere gelerek yuvalarına yerleşti. Hasırcılar Mahallesi sakinlerinden Davut Gül ile Mehmet Böğürcek, leyleklerle adeta komşu olduklarını belirterek bölgede çok sayıda leylek yuvasının bulunduğunu ifade etti.

Mahalle sakinleri her yıl aynı noktalara gelen leyleklere alıştıklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

