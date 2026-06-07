Haberler

Apartmana giren yılan paniğe neden oldu

Apartmana giren yılan paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanın merdivenlerine giren 1 metreden uzun yılan, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmana giren bir metreden uzun yılan, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 2. Etap 3. Bölge'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman merdivenlerinde bir metreden uzun yılanı fark eden bina sakinleri büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, özel yakalama aparatı kullanarak yılanı bulunduğu noktadan güvenli şekilde aldı. Yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz iken, bina sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Denizin ortasında ağlarken bulundu