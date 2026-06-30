Haberler

Kuzuyayla'da doğa adım adım tarandı

Kuzuyayla'da doğa adım adım tarandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Kuzuyayla'da düzenlenen 'Tür Say' etkinliğinde doğaseverler, 300'ü aşkın gözlemle 109 farklı canlı türünü belgeledi.

Kuzuyayla'da düzenlenen "Tür Say" etkinliğinde bir araya gelen doğaseverler, bölgedeki flora ve faunayı inceleyerek 109 farklı canlı türünü kayıt altına aldı. Uzmanların rehberliğinde yapılan çalışmada 300'ü aşkın biyoçeşitlilik gözlemi gerçekleştirildi.

"Doğa Kocaeli" etkinlikleri kapsamında, Kuzuyayla'da biyoçeşitlilik gözlem ve kayıt çalışması gerçekleştirildi. "Tür Say" adıyla bilinen ve vatandaş bilimi olarak nitelendirilen etkinlik, 1400 metre rakımlı Kuzuyayla'da 100'ü aşkın doğaseverin katılımıyla yapıldı.

Katılımcılar, alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde dürbün, böcek gözlem kutuları ve büyüteçler kullanarak bölgenin flora ve faunasını inceledi. Tespit edilen ağaç, çiçek, mantar, böcek, kuş ve memeli gibi canlı türleri, cep telefonlarına yüklenen mobil uygulama (iNaturalist) üzerinden fotoğraflanarak tanımlandı ve raporlandı.

109 farklı tür tespit edildi

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Acemi, yaban hayatı uzmanı Ümit Malkoçoğlu ve Ormanya biyoloğu Dr. Recep Bakır'ın rehberliğinde gün boyu süren saha çalışmalarında, 300'ü aşkın gözlem yapılarak 109 farklı tür kayıt altına alındı.

Kuş gözlemlerinde; kızılgerdan, kara kızılkuyruk, sıvacı, dağ kuyruksallayanı, çam baştankarası, dağ bülbülü ve çütre gibi türler saptandı. Böcek incelemelerinde ise teke böceği (Morimus Asper), Kafkas fistosu, diken kelebeği, İspanyol kraliçesi, sarı azamet gibi eklembacaklılar listeye eklendi. Flora gözlemine çıkan katılımcılar da şakayık, gıvışkan, küçük kantaron, sarı çiriş, çobanpüskülü ve kekik gibi çeşitli bitki türlerini belgeledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek kolunda kazılıydı! Hapsi boyladı

Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek vücudunda kazılıydı
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

NATO Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarından Baykar'a ziyaret
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi

90+1'de hayati gol! Şampiyonluk adayını penaltılarla elediler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler