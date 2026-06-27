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Kütahya OSB Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tatbikatında başarıyla görev aldı

Kütahya OSB Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tatbikatında başarıyla görev aldı
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki KOSB Arama Kurtarma Ekibi ve İtfaiye Birimi, AFAD koordinasyonunda düzenlenen geniş kapsamlı afet tatbikatında çadırkent kurulumu, arama-kurtarma, yangına müdahale ve medikal destek gibi kritik görevlerde başarılı performans sergiledi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde faaliyet gösteren ve tamamı OSB personelinden oluşan KOSB Arama Kurtarma Ekibi, Öncü Araç ve İtfaiye Birimi, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen geniş kapsamlı afet tatbikatına katılarak başarılı bir performans sergiledi.

Gerçek afet senaryoları doğrultusunda düzenlenen tatbikatta ekipler; çadırkent kurulumu, arama-kurtarma çalışmaları, yangına müdahale, medikal destek, haberleşme ve lojistik koordinasyon gibi kritik görevlerde aktif rol üstlendi. Senaryo kapsamında yürütülen çalışmalarda ekiplerin hızlı müdahale kabiliyeti, koordinasyon becerisi ve teknik yeterliliği dikkat çekti.

Tatbikatta görev alan KOSB Arama Kurtarma Ekibi ile Öncü Araç ve İtfaiye Birimi'nin başarılı uygulamaları, muhtemel afet ve acil durumlara yönelik hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu ortaya koyarken, personelin disiplinli ve profesyonel yaklaşımı da takdir topladı.

Yetkililer, AFAD iş birliğiyle düzenli olarak gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatların, ekiplerin bilgi ve tecrübelerini geliştirdiğini, muhtemel afetlerde etkin müdahale kapasitesini artırdığını belirtti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, sanayi ve üretim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra afet farkındalığı, acil durum yönetimi ve toplumsal sorumluluk çalışmalarına da önem vermeye devam ederken, bu tür tatbikatlarla personelinin her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmasını hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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