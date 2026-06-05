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Bölge Müdürü Karartı, yangın ekipleri ve depo sahalarında incelemelerde bulundu

Bölge Müdürü Karartı, yangın ekipleri ve depo sahalarında incelemelerde bulundu
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Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Tavşanlı ve Gediz Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret ederek yangın söndürme ekiplerinin hazırlıklarını yerinde inceledi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Tavşanlı ve Gediz Orman İşletme Müdürlüklerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret programına Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ile başlayan Karartı, Erdoğmuş depo sahası ile Abide yangın ekip binasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne geçen Bölge Müdürü Karartı, Kayı depo yerleşkesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri uçuş ekibiyle bir araya geldi. Ekiplerin hazırlık durumunu değerlendiren Karartı, yangın sezonu öncesinde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde depo sahalarının durumu, yangınla mücadele ekiplerinin hazırlıkları ve koordinasyon çalışmaları yerinde incelendi. Bölge Müdürü Karartı, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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